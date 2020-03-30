11,8 тыс. тонн изделий из пластмассы экспортированы из иранского Чахармахала и Бахтияри в прошлом году

Он отметил, что объем производства изделий из пластмассы в этой провинции превысил 14 тыс. тонн в год.
«80% изделий из пластмассы провинции Чахармахал и Бахтияри экспортируется в такие страны, как Ирак, Кувейт, Ливан, Румынию и Швецию», добавил он.
Шахре-Корд, 30 марта, ИРНА – 11 тыс. 800 тонн. разных видов изделий из пластмассы экспортированы из провинции Чахармахал и Бахтияри в азиатские и европейские страны в минувшем иранском 1398 году (21 марта 2019 г. -21 марта 2020 г.). Об этом сообщил замглавы организации промышленности, рудников и торговли провинции Чахармахал и Бахтияри Мохаммад Казем Монзави в понедельник.
Он отметил, что объем производства изделий из пластмассы в этой провинции превысил 14 тыс. тонн в год.
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