Боритесь с вирусом, а не с нами: Зариф

Наш мир столкнулся с новым явлением и серьезной угрозой — эпидемией коронавируса. Этот незваный глобальный вирус запустил процесс, при котором народы мира, живя в едином и глобальном мире, связаны друг с другом и вместе разделяют одну судьбу в условиях возникшей беды. Это явление сделало мир еще более уязвимым. Общества, которые раньше находились далеко и были изолированными друг от друга, все больше осознают свою взаимозависимость. Таким образом, хотя страны и закрывают свои географические границы для борьбы с болезнью, одновременно они убирают границы для оказания помощи.

Глобальный вирус не признает границ, он безжалостно атаковал человечество. Поэтому народы мира, осознавая опасность коронавируса, отложили в сторону географические, политические, расовые и этнические границы и ведут коллективную борьбу для победы над этим явлением, а здоровье и выживание человечества они поставили выше всех границ.

Быстрое распространение коронавируса на просторах земли показало, что ранее установленные шаблоны коллективного взаимодействия как на групповом уровне, так и на национальном и международном уровнях столкнулись с серьезными вызовами.

Таким образом, взаимосвязанная судьба мирового сообщества, подверженного вспышке коронавируса, заставляет мировое сообщество пересмотреть понятия индивидуальной, коллективной и мировой глобальной ответственности.

Это переосмысление усиливает ответственность мирового сообщества, многие правительства приходят к реальному пониманию того, что борьба с этой бедой является глобальной проблемой и требует регионального и международного сотрудничества и совместных шагов человечества.

Несмотря на это, руководство США, проявляя эгоизм и непонимание нынешних чувствительных условий, довело политику враждебности и максимального давления на мировое сообщество до беспрецедентного уровня. По этой причине борьба с этим убийственным вирусом, которая ведется некоторыми находящимися под американскими санкциями странами, включая Исламскую Республику Иран, столкнулась с трудностями и протекает с большим трудом.

Исламская Республика Иран обладает сильной системой здравоохранения и лечения. Это подтверждено Всемирной организацией здравоохранения, чьи ответственные лица прилагают неослабевающие усилия в борьбе с этой болезнью. Однако из-за незаконного блокирования финансовых источников Ирана в связи с масштабными санкциями американского правительства доступ к лекарствам и медицинскому оборудованию становится невозможным.

Это ведет к гуманитарной катастрофе.

Причем это происходит в то время, когда Исламская Республика Иран, будучи ответственным членом мирового сообщества, прилагает все усилия для защиты своих граждан.

Хотя Иран и является страной, имеющей богатые запасы ископаемых, включая нефть и газ, из-за американских санкций он не обладает финансовыми источниками, необходимыми для оказания помощи пострадавшему от коронавируса народу.

Жестокие американские санкции оказывают влияние на экономические источники Ирана, включая запасы нефти и частный сектор. Американская политика максимального давления препятствует иранскому экспорту, в распоряжении Ирана остается все меньше источников для инвестиций.

Санкции нацелены на основные отрасли иранской экономической системы и уже ограничили финансовые источники и возможности Ирана для противодействия коронавирусу.

В условиях, когда экспорт нефти, являясь самым важным источником доходов Ирана, из-за американских санкций достиг самого низкого уровня, а нефтяные цены сильно снизились, финансовая мощь Ирана в значительной степени ослабла.

Антииранские санкции также запрещают закупку лекарств и оборудования иранским правительством. Ограничения в банковском и финансовом секторах, введенные против Ирана, наносят удар по закупкам товаров в гуманитарных целях.

Банки различных стран воздерживаются от операций с Ираном, сталкиваясь с угрозами американских санкций. Европейские компании-производители медицинского оборудования из-за американских угроз не торгуют с Ираном и не продают ему медицинские товары. Санкции Соединенных Штатов распространяются на законную торговлю. При этом недавние предварительные условия американских официальных лиц по запрету на продажу лекарств, медицинского оборудования и гуманитарных товаров создают серьезные препятствия для усилий в борьбе с распространением COVID-19 в Иране.

Все еще продолжаются попытки Америки постоянно ужесточать санкции, отказ от поставок приборов и навигационного программного обеспечения, используемого авиационными компаниями Ирана, преследует одну цель — не позволить стране пользоваться ее самолетным парком и создать препятствия для использования информационных технологий в борьбе с COVID-19.

Таким образом, применение Соединенными Штатами Америки экономического и медицинского терроризма против Ирана приобрело различные формы.

Такие действия с точки зрения права являются не только терроризмом против Ирана, но и преступлением против человечности и мирового сообщества.

В нынешний чувствительный момент единственное полезное дело, которое Америка может сделать,— не мешать борьбе Ирана с коронавирусом и не создавать перебои в доставке международной помощи. Большое количество глав государств, включая Российскую Федерацию, Китай, Турцию, Пакистан и генерального секретаря Организации Объединенных Наций, вслед за распространением этой болезни выступают за отмену американских санкций против Ирана. Усилия этих стран заслуживают похвалы с нравственной и гуманной точки зрения.

Сейчас наступило то время, когда мировое сообщество должно сыграть свою реальную роль, чтобы его громкий голос был услышан.

Мировое сообщество должно прийти в себя и помочь Ирану, чтобы остановить экономический, медицинский и лекарственный терроризм.

В нынешних условиях подход мирового сообщества к жестоким и незаконным санкциям Америки против Исламской Республики Иран может стать испытанием для пробудившейся совести, а также подтвердить приверженность стран мира правам человека. Противодействие коллективному наказанию Америкой иранского народа и других народов, находящихся под санкциями, является нравственным императивом и прагматичной необходимостью. Иранский народ ценит борьбу стран и лидеров гражданского общества за отмену незаконных санкций Соединенных Штатов, которая становится все более активной.