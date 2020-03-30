30 мар. 2020 г., 14:46
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News Code: 83733215
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В Иране число случаев выздоровления от коронавируса превысило 13 тыс. человек

В Иране число случаев выздоровления от коронавируса превысило 13 тыс. человек

Тегеран, 30 марта, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 41495, летальных исходов — на 2757, зафиксированы 13911 случая выздоровления. Об этом сообщил в понедельник глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 3186 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 41495 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.
Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 117 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 2757 человек.
"3511 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.
По словам Джаханпура, зафиксированы 13911 случая выздоровления среди заразившихся.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

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