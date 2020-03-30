30 мар. 2020 г., 14:38
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IMIDRO выделила кредит в $30 млн. на импорт 11 млн. масок в Иран

IMIDRO выделила кредит в $30 млн. на импорт 11 млн. масок в Иран

Тегеран, 30 марта, ИРНА - Организация развития и реновации горнорудной промышленности Ирана (IMIDRO) выделила кредит 30 млн. долларов США на импорт 11 млн. необходимых масок для больниц.

Директор по развитию инвестиции (IMIDRO) Амир Сабаг в понедельник заявил, что 9 млн. масок для хирургических операций и 2 млн. масок N95 уже импортированы в страну.
По его словам, соглашение по обеспечению 35 млн. масок было подписано между Ираном и Китаем.
Также соглашение по импорту алкоголь для дезинфекции из Армении было подписано.  
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.
На данный момент число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 41495, летальных исходов — на 2757, зафиксированы 13911 случая выздоровления.

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