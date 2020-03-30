IMIDRO выделила кредит в $30 млн. на импорт 11 млн. масок в Иран

Директор по развитию инвестиции (IMIDRO) Амир Сабаг в понедельник заявил, что 9 млн. масок для хирургических операций и 2 млн. масок N95 уже импортированы в страну.

По его словам, соглашение по обеспечению 35 млн. масок было подписано между Ираном и Китаем.

Также соглашение по импорту алкоголь для дезинфекции из Армении было подписано.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

На данный момент число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 41495, летальных исходов — на 2757, зафиксированы 13911 случая выздоровления.