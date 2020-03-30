Иран превратился в образец борьбы с высокомерием и сионизмом

12 Фарвардина – это день воплощения лозунга независимости, свободы, Исламской Республики и реализации народной воли для изгнания иностранцев и определения собственной судьбы.

Сегодня Исламская Республика Иран превратился в беспримерным и эффективный образец в борьбе с мировым высокомерием, включая США и сионистский режим, используя исламские изучения.

Сегодня иранский народ вдохновляет другие страны, независимые и свободные народы, особенно исламские страны.

После победы Исламской революции 1979 года, иранский народ принял участие во всеобщем референдуме, проголосовав за исламскую республику в качестве демократического строя, основанного на религиозных ценностях.

Иранский народ в первые дни победы Исламской революции отдал на выборах свои голоса за исламскую республику. С самого начала они показали всему миру, что их судьба в их собственных руках. Явка на выборах составила 98%.

12 Фарвардина – день Исламской Республики и не является рабочим днем в Иране.