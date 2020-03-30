Глава МИД Ирана предупредил о продолжении политики односторонности стран на фоне пандемии коронавируса

Зариф в Instagram написал, что на этот раз он защищает не только границы и интересы своей собственной страны, но и человечество и его право жить.

По его словам, в эти дни мир борется с общим вызовом.

«Для того, чтобы мировые усилия принесли плоды, и мир вернулся к [нормальной-ред.] жизни, мы должны верить, что вся планета Земля является полем битвы, и если бы мы не победили на любой точке мира, весь мир будет побежденным», - сказал Зариф.

Он сказал, что мир обязан всем усилиям, предпринятым либо в Ухане, либо в Тегеране, либо в Милане, либо в Мадриде, либо в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел Ирана назвал борьбу с новым видом коронавируса (COVID-19) человеческой кампанией, отметив, что любой срыв этой кампании будет крайне аморальным и бесчеловечным.

«Система здравоохранения, граждане и правительства Ирана борются с коронавирусом, как в Европе и США, но то, что удваивает страдания иранцев и ограничивает их выбор для урегулирования кризисов является совпадением санкций и болезни», отметил Зариф.

«Иран является единственной страной, которая не может просто обеспечивать необходимые запасы и лекарственные средства для борьбы с вирусом», добавил он.

Он сказал, что нельзя допустить, чтобы санкции привели к «преступной войне».

По словам министра, это самый уродливый образ правительства, пристрастившегося к санкциям, который пытается возродить провалившуюся кампанию максимального давления на Иран, ослабив страну перед лицом вспышки коронавируса.