Глава МИД Ирана предупредил о продолжении политики односторонности стран на фоне пандемии коронавируса

Зариф в Instagram написал, что на этот раз он защищает не только границы и интересы своей собственной страны, но и человечество и его право жить.
По его словам, в эти дни мир борется с общим вызовом.
«Для того, чтобы мировые усилия принесли плоды, и мир вернулся к [нормальной-ред.] жизни, мы должны верить, что вся планета Земля является полем битвы, и если бы мы не победили на любой точке мира, весь мир будет побежденным», - сказал Зариф.
Он сказал, что мир обязан всем усилиям, предпринятым либо в Ухане, либо в Тегеране, либо в Милане, либо в Мадриде, либо в Нью-Йорке.
Министр иностранных дел Ирана назвал борьбу с новым видом коронавируса (COVID-19) человеческой кампанией, отметив, что любой срыв этой кампании будет крайне аморальным и бесчеловечным.
«Система здравоохранения, граждане и правительства Ирана борются с коронавирусом, как в Европе и США, но то, что удваивает страдания иранцев и ограничивает их выбор для урегулирования кризисов является совпадением санкций и болезни», отметил Зариф.
«Иран является единственной страной, которая не может просто обеспечивать необходимые запасы и лекарственные средства для борьбы с вирусом», добавил он.
Он сказал, что нельзя допустить, чтобы санкции привели к «преступной войне».
По словам министра, это самый уродливый образ правительства, пристрастившегося к санкциям, который пытается возродить провалившуюся кампанию максимального давления на Иран, ослабив страну перед лицом вспышки коронавируса.
Тегеран, 30 марта. ИРНА. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в понедельник, что, если вспышка пандемии коронавируса не сможет остановить безответственную политику односторонности, мир станет свидетелем очередного нарушения моральных ценностей.
Зариф в Instagram написал, что на этот раз он защищает не только границы и интересы своей собственной страны, но и человечество и его право жить.
-
Иран превратился в образец борьбы с высокомерием и сионизмом
Тегеран, 30 марта, ИРНА – День 12 Фарвардина – символ народной воли и национального единства…
-
Глава МИД Ирана предупредил о продолжении политики односторонности стран на фоне пандемии коронавируса
Тегеран, 30 марта. ИРНА. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в понедельник,…
-
Иранец стал председателем международного комитета по дзюдо военнослужащих
Тегеран, 29 марта, ИРНА – Фаршад Наджафипур из Ирана стал председателем международного комитета…
-
Зариф: Прекратите следовать аморальным и незаконным санкциям Соединенных Штатов
Тегеран, 29 марта, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад…
-
Ирана выразил готовность передать свой опыт амнистии и помилования заключенных
Тегеран, 29 марта, ИРНА - После амнистии, предоставленной более чем 10 тыс. заключенным, Штаб-кварти…
-
Пустые пляжи в иранском городе Астара
Иранцы в этом году на новогодние каникулы не смогли воспользоваться побережьем Каспийского…
-
В иранском Исфахане из-за коронавируса закрыли достопримечательности
В историческом городе Исфахан на севере Ирана из-за стремительно распространяющегося коронавируса…
-
Министр обороны Ирана посетил компании, производящие медицинские маски
Министр обороны ИРИ генерал Амир Хатами сегодня посетил компании, производящие медицинские…
-
Заседание кабинета министров Ирана
Заседание кабинета министров под председательством президента Ирана Хасана Рухани сегодня (в…
-
В Иране снизился рост числа больных коронавирусом
Тегеран, 29 марта, ИРНА - Темпы роста числа инфицированных в 13 провинциях Ирана снизились.…
Your Comment