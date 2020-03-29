В соответствии с основными политическими мерами страны по борьбе с коронавирусом, оснащению и максимальному улучшению состояния здоровья тюрем, а также в соответствии с требованиями законодательства, по предложению главы судебной власти отпустили в отпуск до 100 тыс. заключенных. В этой связи Штаб-квартира по правам человека готовы поделиться этим уникальным и позитивным опытом в отношении механизма амнистии для заключенных с Организацией Объединенных Наций и другими странами.
Тегеран, 29 марта, ИРНА - После амнистии, предоставленной более чем 10 тыс. заключенным, Штаб-квартира по правам человека Исламской Республики Иран объявила о своей готовности передать уникальный опыт судебной системы страны по освобождению заключенных и сократить число преступников Организации Объединенных Наций и другим странам.
-
Зариф: Прекратите следовать аморальным и незаконным санкциям Соединенных Штатов
Тегеран, 29 марта, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад…
-
Ирана выразил готовность передать свой опыт амнистии и помилования заключенных
Тегеран, 29 марта, ИРНА - После амнистии, предоставленной более чем 10 тыс. заключенным, Штаб-кварти…
-
Пустые пляжи в иранском городе Астара
Иранцы в этом году на новогодние каникулы не смогли воспользоваться побережьем Каспийского…
-
В иранском Исфахане из-за коронавируса закрыли достопримечательности
В историческом городе Исфахан на севере Ирана из-за стремительно распространяющегося коронавируса…
-
Министр обороны Ирана посетил компании, производящие медицинские маски
Министр обороны ИРИ генерал Амир Хатами сегодня посетил компании, производящие медицинские…
-
Заседание кабинета министров Ирана
Заседание кабинета министров под председательством президента Ирана Хасана Рухани сегодня (в…
-
В Иране снизился рост числа больных коронавирусом
Тегеран, 29 марта, ИРНА - Темпы роста числа инфицированных в 13 провинциях Ирана снизились.…
-
В Иране число случаев выздоровления от коронавируса превысило 12 тыс. человек
Тегеран, 29 марта, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 38309,…
-
Рухани назвал здоровье людей первым приоритетом Ирана
Тегеран, 29 марта, ИРНА – Правительство Ирана прилагает все усилия для поддержки солдатов в…
-
Гражданские активисты призвали к снятию санкций против Ирана
Нью-Йорк, 29 марта, ИРНА – Сотни преподавателей и гражданских активистов из Канады, США, Европы…
Your Comment