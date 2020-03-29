Ирана выразил готовность передать свой опыт амнистии и помилования заключенных

В соответствии с основными политическими мерами страны по борьбе с коронавирусом, оснащению и максимальному улучшению состояния здоровья тюрем, а также в соответствии с требованиями законодательства, по предложению главы судебной власти отпустили в отпуск до 100 тыс. заключенных. В этой связи Штаб-квартира по правам человека готовы поделиться этим уникальным и позитивным опытом в отношении механизма амнистии для заключенных с Организацией Объединенных Наций и другими странами.