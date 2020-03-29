29 мар. 2020 г., 19:42
Journalist ID: 2388
News Code: 83732326
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Ирана выразил готовность передать свой опыт амнистии и помилования заключенных

Ирана выразил готовность передать свой опыт амнистии и помилования заключенных

Тегеран, 29 марта, ИРНА - После амнистии, предоставленной более чем 10 тыс. заключенным, Штаб-квартира по правам человека Исламской Республики Иран объявила о своей готовности передать уникальный опыт судебной системы страны по освобождению заключенных и сократить число преступников Организации Объединенных Наций и другим странам.

В соответствии с основными политическими мерами страны по борьбе с коронавирусом, оснащению и максимальному улучшению состояния здоровья тюрем, а также в соответствии с требованиями законодательства, по предложению главы судебной власти отпустили в отпуск до 100 тыс. заключенных. В этой связи Штаб-квартира по правам человека готовы поделиться этим уникальным и позитивным опытом в отношении механизма амнистии для заключенных с Организацией Объединенных Наций и другими странами.

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