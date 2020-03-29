В Иране снизился рост числа больных коронавирусом

По его словам, во многих деревнях и небольших городах с общей численностью в 32 млн. человек зафиксированы менее 5 случаев заражения коронавирусом.
Он на своем брифинге, который состоялся в формате видео-конференции назвал очень редкими случаи заражения в деревнях с общей численностью в 20 млн. человек.
«Почти 12 млн. человек живут в небольших городах, в которых также зафиксированы менее 5 случаев заражения», отметил он.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.
Тегеран, 29 марта, ИРНА - Темпы роста числа инфицированных в 13 провинциях Ирана снизились. Об этом сообщил замминистра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи в воскресенье.
По его словам, во многих деревнях и небольших городах с общей численностью в 32 млн. человек зафиксированы менее 5 случаев заражения коронавирусом.
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