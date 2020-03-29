29 мар. 2020 г., 14:38
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Рухани назвал здоровье людей первым приоритетом Ирана

Рухани назвал здоровье людей первым приоритетом Ирана

Тегеран, 29 марта, ИРНА – Правительство Ирана прилагает все усилия для поддержки солдатов в областях здоровья и медицины. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани в воскресенье, назвав здоровье людей первым принципом страны.

Рухани назвал ситуацию Ирана по сравнению с другими странами, борющимися с коронавирусом, удовлетворительным. «Число случаев выздоровления является приемлемым», отметил он, указав на доклад министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки.
«Медицинские возможности, количество больничных коек, сокращение жертв коронавируса, отличная деятельность врачей и медицинских персоналов и хорошая ситуация в провинциях, которые уже преодолели пик эпидемии коронавируса, показывают надлежащее место Ирана», добавил иранский президент.
Рухани назвал ситуацию Ирана в борьбе с коронавирусом хорошей по сравнению с докладами европейских стран.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

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