Рухани назвал здоровье людей первым приоритетом Ирана

Рухани назвал ситуацию Ирана по сравнению с другими странами, борющимися с коронавирусом, удовлетворительным. «Число случаев выздоровления является приемлемым», отметил он, указав на доклад министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки.

«Медицинские возможности, количество больничных коек, сокращение жертв коронавируса, отличная деятельность врачей и медицинских персоналов и хорошая ситуация в провинциях, которые уже преодолели пик эпидемии коронавируса, показывают надлежащее место Ирана», добавил иранский президент.

Рухани назвал ситуацию Ирана в борьбе с коронавирусом хорошей по сравнению с докладами европейских стран.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.