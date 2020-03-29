Гражданские активисты призвали к снятию санкций против Ирана

Более 400 деятелей культуры и гражданских активистов, как американский политический публицист и философ Ноам Хомский подписали указанное открытое письмо, которое в субботу был опубликован институтом мира и дипломатии в Канаде.
«В 2018 году администрация Дональда Трампа нарушила резолюцию № 2231 СБ ООН и вышла из СВПД, вводив односторонние санкции в адрес Ирана и принимая политику максимального давления», отмечается в письме.
«Хотя правительство США объявило о том, что санкции США не мешают гуманитарной помощи Ирану, однако согласно докладам гражданских организаций в Иране, международных организаций по оказанию помощи и правозащитных групп, включая Human Rights Watch, санкции США, включая банковские ограничения оказали серьезное негативное влияние на доступ иранцев к медицинскому оборудованию и основным лекарственным средствам», говорится в документе.
Нью-Йорк, 29 марта, ИРНА – Сотни преподавателей и гражданских активистов из Канады, США, Европы и Азии призвали оказать давление на администрацию Дональда Трампа для отмены односторонних санкций в отношении Ирана, подписав письмо к властям стран Пятерки и Конгресса США.
Более 400 деятелей культуры и гражданских активистов, как американский политический публицист и философ Ноам Хомский подписали указанное открытое письмо, которое в субботу был опубликован институтом мира и дипломатии в Канаде.
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