Гражданские активисты призвали к снятию санкций против Ирана

Более 400 деятелей культуры и гражданских активистов, как американский политический публицист и философ Ноам Хомский подписали указанное открытое письмо, которое в субботу был опубликован институтом мира и дипломатии в Канаде.

«В 2018 году администрация Дональда Трампа нарушила резолюцию № 2231 СБ ООН и вышла из СВПД, вводив односторонние санкции в адрес Ирана и принимая политику максимального давления», отмечается в письме.

«Хотя правительство США объявило о том, что санкции США не мешают гуманитарной помощи Ирану, однако согласно докладам гражданских организаций в Иране, международных организаций по оказанию помощи и правозащитных групп, включая Human Rights Watch, санкции США, включая банковские ограничения оказали серьезное негативное влияние на доступ иранцев к медицинскому оборудованию и основным лекарственным средствам», говорится в документе.