101-летний иранский старик c коронавирусом выздоровел

Человек был направлен в медицинский центр около 20 дней назад по поводу острых респираторных заболеваний и был помещен в больницу после медицинского осмотра. При этом стало известно, что старик заражен коронавирусом.

Старик был выписан из больницы сегодня после полного курса лечения.

По официальным данным, за последние сутки выявлены 3076 новых случаев заражения коронавирусом в Иране. Общее число заразившихся достигло 35408 человек. Общее число жертв также достигло 2517.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.