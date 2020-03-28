Иранский дипломат: дипломатический аппарат Ирана разоблачил Америку в мире

«Проблема борьбы с коронавирусом была главным приоритетом для правительства и президента с февраля этого года, и, несмотря на соображения внутренней и внешней политики, правительство смогло использовать возможности страны в других секторах, а также в военных и правоохранительных органах для охраны здоровья людей», - сказал Ваези в среду вечером в связи с проведением ограничений и карантина, а также переговорами о снятии санкций.

«МИД не только возглавляет процесс выявления воздействия односторонних и незаконных санкций США на повседневную жизнь наших людей и делает эту реальность более понятной для правительств и наций во всем мире, но и берет на себя ответственность за служение людям, независимо от подлинных новостей», - добавил он.

«Наша внешняя политика, основанная на интересах страны и четких руководящих принципах, идет своим независимым и взаимодополняющим путем, и соображения внешней политики сыграли незначительную роль в стремлении правительства решительно бороться с коронавирусом и защищать здоровье нашего народа», - заключил он.