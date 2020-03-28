Иранка попала в топ лучших женщин-режиссеров всей истории

База данных фильмов, известная как IMDb, вчера, в прошлую мартовскую пятницу, чествовала женщин-кинематографистов на видеообзоре. Фильм Рахшана Баниэтемада "Сказки" также был показан в видео.

Рахшан Баниэтемад начала свою карьеру с 1989 года. У нее такие фильмы как, "Люди", "Истории," "Игра в кровь", "Гилане", "Под кожей города", "Дама ордибехешта", "Синий платок" и "Наргесс".