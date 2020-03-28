В Иране сообщили о производстве более 40 млн. масок

Он на церемонии представления портальная тест-система коронавируса отметил, что сегодня Исламская Республика Иран и медицинские персоналы хорошо представили новые возможности страны в борьбе с коронавирусом.
По его словам, было сделано 50 млн. тестов на коронавирс.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.
Тегеран, 28 марта, ИРНА – Глава иранской организации Басидж генерал Голамреза Сулеймани в субботу сообщил о производстве 40 млн. медицинских масок.
Он на церемонии представления портальная тест-система коронавируса отметил, что сегодня Исламская Республика Иран и медицинские персоналы хорошо представили новые возможности страны в борьбе с коронавирусом.
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