28 мар. 2020 г., 15:58
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News Code: 83730821
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В Иране сообщили о производстве более 40 млн. масок

В Иране сообщили о производстве более 40 млн. масок

Тегеран, 28 марта, ИРНА – Глава иранской организации Басидж генерал Голамреза Сулеймани в субботу сообщил о производстве 40 млн. медицинских масок.

Он на церемонии представления портальная тест-система коронавируса отметил, что сегодня Исламская Республика Иран и медицинские персоналы хорошо представили новые возможности страны в борьбе с коронавирусом.
По его словам, было сделано 50 млн. тестов на коронавирс.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

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