28 мар. 2020 г., 15:25
Journalist ID: 2390
News Code: 83730774
0 Persons

Tags

Число жертв коронавируса превысило 2500 человек в Иране

Число жертв коронавируса превысило 2500 человек в Иране

Тегеран, 28 марта. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 35408, летальных исходов — на 2517, зафиксированы 11679 случаев выздоровления. Об этом сообщил в субботу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 3076 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 35408 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.
Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 139 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 2517 человек.
"3206 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.
По словам Джаханпура, зафиксированы 11679 случаев выздоровления среди заразившихся.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
7 + 5 =