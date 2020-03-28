28 мар. 2020 г., 15:01
Journalist ID: 2390
News Code: 83730745
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Объем экспорта ненефтяной продукции из города Астара составил 410 млн. долларов

Объем экспорта ненефтяной продукции из города Астара составил 410 млн. долларов

Астара, 28 марта, ИРНА – Генеральный директор таможени города Астара на провинции Гилян Расул Омиди сообщил об экспорте 774 тыс. тонн ненефтяной продукции из Астары в прошлом году.

Он отметил, что объем экспорта ненефтяной продукции из иранского города Астара в стоимостном выражении составил 410 млн. долларов в минувшем году.
Омиди заявил, что сельскохозяйственные, химические, минеральные и металлические продукции, продукты питания, пластмасса, цемент, гипс, моющие средства, текстиль, изделия ручной работы, ковры, одежда, сумки и обувь экспортируются из Астары.
По его словам, 125 тыс. продукций в стоимостном выражении 232 млн. долларов импортированы в Астару за прошлый гол.
Он добавил, что 15 тыс. 370 тонн товаров также были поставлены в Азербайджанскую Республику из иранской Астара.
Омиди заявил, что число входящих туристов в Иран через границу Астара увеличилось на 25% в иранском 1398 году (закончился 21 марта 2020 года).

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