Объем экспорта ненефтяной продукции из города Астара составил 410 млн. долларов

Он отметил, что объем экспорта ненефтяной продукции из иранского города Астара в стоимостном выражении составил 410 млн. долларов в минувшем году.

Омиди заявил, что сельскохозяйственные, химические, минеральные и металлические продукции, продукты питания, пластмасса, цемент, гипс, моющие средства, текстиль, изделия ручной работы, ковры, одежда, сумки и обувь экспортируются из Астары.

По его словам, 125 тыс. продукций в стоимостном выражении 232 млн. долларов импортированы в Астару за прошлый гол.

Он добавил, что 15 тыс. 370 тонн товаров также были поставлены в Азербайджанскую Республику из иранской Астара.

Омиди заявил, что число входящих туристов в Иран через границу Астара увеличилось на 25% в иранском 1398 году (закончился 21 марта 2020 года).