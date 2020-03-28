МИД РФ призвал отменить односторонние санкции на фоне пандемии коронавируса

25 марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую наряду с Россией входят, в частности, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, направила коллективное обращение в адрес Генерального секретаря ООН А.Гутерреша с настоятельным призывом потребовать полной и незамедлительной отмены односторонних санкций, препятствующих усилиям государств по эффективной борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.
Россия последовательно выступает против применения односторонних рестрикций, которые идут вразрез с нормами международного права и наносят существенный урон социально-экономическому развитию государств. Исходим из того, что в условиях стремительного распространения инфекции вопрос о снятии подобных барьеров приобретает особую актуальность, в том числе в целях обеспечения затронутых ограничениями стран необходимыми медицинскими принадлежностями.
В ходе экстренного саммита «Группы двадцати» 26 марта президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о создании «зеленых коридоров», свободных от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. В этой связи глава российского государства озвучил идею о введении солидарного моратория на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок.
В документе отмечается, что и международные ограничения, введённые Советом Безопасности ООН, не должны становиться тормозом в борьбе с пандемией. Санкционные режимы СБ предусматривают исключения и изъятия гуманитарного характера. Необходимо, чтобы эти предохранительные механизмы безотказно работали и не давали сбоя из-за политизированных установок отдельных государств. Только так можно исключить вредные последствия рестрикций для населения. Да и в целом настало время провести общую ревизию санкций Совета для обеспечения их подлинно адресного характера и подумать о том, чтобы определённые виды содействия автоматически попадали в категорию гуманитарных изъятий.
Напомним, США являются единственной страной мира, которая ведет односторонние санкции в отношении таких стран, как Иран, Россия, Венесуэла и Куба.
Москва, 28 марта, ИРНА - Россия и Иран направили генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу совместное обращение с призывом о снятии односторонних санкций, в связи со стремительным распространением в мире коронавирусной инфекции. Соответствующий комментарий опубликован на сайте МИД РФ,
25 марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую наряду с Россией входят, в частности, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, направила коллективное обращение в адрес Генерального секретаря ООН А.Гутерреша с настоятельным призывом потребовать полной и незамедлительной отмены односторонних санкций, препятствующих усилиям государств по эффективной борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.
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