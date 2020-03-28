Правительство Ирана взяло на себя 90% расходов на лечение больных коронавирусом

Рухани отметил, что люди должны оплачивать 1300-1500 долларов США на анализ коронавируса в разных странах.
Указав на распространение коронавируса по всей стране, иранский президент заявил о единстве, братстве и доброте в Иране.
Он также заявил об отсутствии дефицита продовольствия в стране. По его словам, крупные торговые центры круглосуточно работают в Иране.
Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 32 ты. 332 человек, летальных исходов — на 2378, зафиксированы 11133 случая выздоровления. Об этом сообщил в пятницу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.
Тегеран, 28 марта, ИРНА – Правительство и страховые компании выплатят 90% расходов на анализ и лечение заразившихся коронавирусом в Иране. Об этом сообщил президент Ирана Хасан Рухани в субботу, отметив, что пациенты коронавирусом только выплатят 10% расходов.
Рухани отметил, что люди должны оплачивать 1300-1500 долларов США на анализ коронавируса в разных странах.
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