Правительство Ирана взяло на себя 90% расходов на лечение больных коронавирусом

Рухани отметил, что люди должны оплачивать 1300-1500 долларов США на анализ коронавируса в разных странах.

Указав на распространение коронавируса по всей стране, иранский президент заявил о единстве, братстве и доброте в Иране.

Он также заявил об отсутствии дефицита продовольствия в стране. По его словам, крупные торговые центры круглосуточно работают в Иране.

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 32 ты. 332 человек, летальных исходов — на 2378, зафиксированы 11133 случая выздоровления. Об этом сообщил в пятницу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.