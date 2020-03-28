Постпред Ирана выразил надежду на результативность усилий Гутерриша для снятия с Ирана санкций

Посол Ирана сообщил иранским журналистам о контактах с властями ООН в разных уровнях. «Как вы знаете, ВОЗ имеет близкие отношения с властями Исламской Республики Иран», отметил он.

Он выразил надежду на эффективность усилий генсека ООН для снятия санкций, указав на контакты Гутерриша с американскими официальными лицами.

«Уже недавно 8 стран попросили генсекретаря ООН Антониу Гутерриш потребовать от государств снять односторонние санкции, препятствующие борьбе с коронавирусом», упомянул посол Ирана при ООН, добавив, что санкции идут вразрез с международными нормами.

По его словам, число стран, призывающих к снятию односторонних санкций, увеличивается с каждым днем.

Тахт-Раванчи заявил, что продолжение такой ситуации только показывает изоляцию США на международной арене.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.