28 мар. 2020 г., 11:15
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News Code: 83730270
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Постпред Ирана выразил надежду на результативность усилий Гутерриша для снятия с Ирана санкций

Постпред Ирана выразил надежду на результативность усилий Гутерриша для снятия с Ирана санкций

Нью-Йорк, 28 марта, ИРНА – Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в пятницу выразил надежду на результативность усилий генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша для снятия незаконных санкций США в борьбе с коронавирусом.

Посол Ирана сообщил иранским журналистам о контактах с властями ООН в разных уровнях. «Как вы знаете, ВОЗ имеет близкие отношения с властями Исламской Республики Иран», отметил он.
Он выразил надежду на эффективность усилий генсека ООН для снятия санкций, указав на контакты Гутерриша с американскими официальными лицами.
«Уже недавно 8 стран попросили генсекретаря ООН Антониу Гутерриш потребовать от государств снять односторонние санкции, препятствующие борьбе с коронавирусом», упомянул посол Ирана при ООН, добавив, что санкции идут вразрез с международными нормами.
По его словам, число стран, призывающих к снятию односторонних санкций, увеличивается с каждым днем.
Тахт-Раванчи заявил, что продолжение такой ситуации только показывает изоляцию США на международной арене.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.

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