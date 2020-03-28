Россия призвала США незамедлительно снять санкции против Ирана

"Эта проблема (коронавируса в Иране) во многом искусственно созданная, учитывая то беспрецедентное давление, которое оказывается на Иран - экономическое, политическое. Бесконечные заявления, которые выходят за рамки не только приличия, не только этики, но и правового поля", - заявила Захарова на своем брифинге.
Представитель МИДа напомнила, что Россия давно призывает к снятию санкций против Ирана.
"Россия решительно призывает, в частности, Вашингтон, незамедлительно снять свои антигуманные санкции, которые мешают соответствующим правительствам полноценно бороться с пандемией. К Ирану это относится в первую очередь", - напомнила Захарова.
Она напомнила также призыв заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова к США отказаться от применения односторонних санкций к Ирану, который "испытывает нехватку средств для решения неотложных задач в сфере здравоохранения".
Напомним, президент России Владимир Путин заявил в ходе экстренного саммита «Группы двадцати» (G20), прошедшего в формате видеоконференции заявил, что для помощи странам, пострадавшим от коронавирусной инфекции COVID-19, необходимо объявить мораторий на введение против них санкций и других ограничений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.
Москва, 28 марта, ИРНА - Тяжелая ситуация с коронавирусом в Иране во многом искусственная, так как является следствием односторонних санкций США против этой страны, их надо немедленно снять, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эта проблема (коронавируса в Иране) во многом искусственно созданная, учитывая то беспрецедентное давление, которое оказывается на Иран - экономическое, политическое. Бесконечные заявления, которые выходят за рамки не только приличия, не только этики, но и правового поля", - заявила Захарова на своем брифинге.
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