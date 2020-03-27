27 мар. 2020 г., 21:50
Journalist ID: 2177
News Code: 83729871
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Зариф: США взяли в заложники иранских ученых

Зариф: США взяли в заложники иранских ученых

Тегеран, 27 марта. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заяаил, что США взяли в заложники нескольких иранских ученых без предъявления обвинений.

"США взяли в заложники нескольких иранских ученых — без предъявления обвинений или по обвинениям в ложных санкциях — и не освободили их даже когда их собственные суды отклоняют абсурдные обвинения", написал Зариф в своем Twitter.

"США даже  отказываются от медицинского отпуска невинных людей, заключенных в ужасных тьюрмах  из-за угрозы коронавируса", сказал он, призвав: "освободите наших мужчин".

Свою запись Зариф сопроводил заголовком статьи, которая появилась ранее в британской газете The Guardian. В ней речь шла о том,  что иранский ученый Сриус Асгари в беседе газеты заявил, что США лишают иранских ученых от защитных средств от коронавируса в тьюрмах Штатов

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