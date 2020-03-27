Зариф: США взяли в заложники иранских ученых

"США взяли в заложники нескольких иранских ученых — без предъявления обвинений или по обвинениям в ложных санкциях — и не освободили их даже когда их собственные суды отклоняют абсурдные обвинения", написал Зариф в своем Twitter.

"США даже отказываются от медицинского отпуска невинных людей, заключенных в ужасных тьюрмах из-за угрозы коронавируса", сказал он, призвав: "освободите наших мужчин".

Свою запись Зариф сопроводил заголовком статьи, которая появилась ранее в британской газете The Guardian. В ней речь шла о том, что иранский ученый Сриус Асгари в беседе газеты заявил, что США лишают иранских ученых от защитных средств от коронавируса в тьюрмах Штатов