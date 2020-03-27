Свыше 11 тыс. пациентов с коронавирусом в Иране выздоровели



"За последние сутки выявлены 2926 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 32332 человека", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки умерли 144 человек добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 2378 человек. "2893 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.

По словам Джаханпура, зафиксированы 11133 случая выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.