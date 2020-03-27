27 мар. 2020 г., 14:08
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News Code: 83729464
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В Иране на коронавирус обследованы свыше 50 млн человек

В Иране на коронавирус обследованы свыше 50 млн человек

Тегеран, 27 марта. ИРНА — Замминистра здравоохранения Ирана Алиреза Реиси сообщил, что в рамках плана по выявлению граждан с признаками коронавирусной инфекции были обследованы более 50 млн иранцев.


"С момента создания плана, скрининг прошли более 50 млн человек", сказал Реиси.
Ранее 25 марта министр здравоохранения Ирана Саид Намаки сообщил о скрининге и проверке более 47,5 млн иранцев в рамках плана по нахождению пациентов с коронавирусом.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.
По последним данным на 26 марта, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 29406 человек, 2234 из которых погибли. Зафиксированы 10457 случаев выздоровления среди заразившихся.

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