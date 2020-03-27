Слуцкий: Россия будет поддерживать Иран на всех уровнях

Слуцкий отметил, что нашел документ на «просторах Интернета». В каком-то смысле, считает депутат, это крик о помощи в тяжелейшей гуманитарной ситуации, которая сложилась в республике на фоне пандемии коронавируса. Парламентарий подчеркнул, что внутреннее положение страны усугубляется американскими санкциями.

«Россия действительно не молчит, дорогой брат, и готова оказать всеобъемлющую помощь. Со своей стороны по линии Российского фонда мира мы уже направили партию медоборудования и будем поддерживать Тегеран на всех уровнях», написал Леонид Слуцкий.

Глава Комитета по международным делам уточнил, что, в частности, Иран уже получил аппараты искусственной вентиляции легких и помпы. Он также заявил, что аналогичную помощь получит и Италия в борьбе с пандемией COVID-19. «Мы просто помогаем людям выжить», сказал Слуцкий.

Парламентарий отметил, что сейчас не время для предъявления политических счетов или каких-то обид, когда Евросоюз не оказывает Италии помощь, и «мы должны, несмотря на санкции» помочь людям спасти свои жизни.

«Может быть, потом, когда мы победим это странную пандемию, кто-то что-то для себя переоценит», заметил депутат.

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что у Госдумы в ближайшее время будет много работы в связи с реализацией мер поддержки, предложенных Президентом Владимиром Путиным в ситуации с распространением коронавируса.