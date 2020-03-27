Глава минобороны: ВМС Ирана представят новые вооружения



"Враги никогда не смогут ставить под вопрос сдерживающую силу Исламской Республики Иран", сказал Хатами.

Он также назвал важным шагом ракетные удары Ирана по американским базам в Ираке в ответ на убийство в Багдаде генерала Сулейманию.

"В прошлом году, несмотря на политику максимального давления врага, эксперты оборонной промышленности осуществили 152 исследовательских проекта", сказал министр, добавив, что в текущем году ВМС страны представят 2-3 новых вооружения, в том числе новейший эсминец «Дена» и тральщик собственного производства.