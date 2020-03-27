27 мар. 2020 г., 11:36
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News Code: 83729289
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Глава минобороны: ВМС Ирана представят новые вооружения

Глава минобороны: ВМС Ирана представят новые вооружения

Тегеран, 27 марта. ИРНА — Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что в текущем году иранского календарного года (который начался 20 марта 2020 года) военно-морские силы представят новейший эсминец «Дена» и тральщик собственного производства.


"Враги никогда не смогут ставить под вопрос сдерживающую силу Исламской Республики Иран", сказал Хатами.
Он также назвал важным шагом ракетные удары Ирана по американским базам в Ираке в ответ на убийство в Багдаде генерала Сулейманию.
"В прошлом году, несмотря на политику максимального давления врага, эксперты оборонной промышленности осуществили 152 исследовательских проекта", сказал министр, добавив, что в текущем году ВМС страны представят 2-3 новых вооружения, в том числе новейший эсминец «Дена» и тральщик собственного производства.

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