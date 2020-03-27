Посольство Ирана призвало Японию перестать соблюдать санкции США

"Мы ожидаем, что в условиях, когда иранский народ сталкивается с огромными проблемами в борьбе с коронавирусом Япония игнорирует жестокие санкции США против Ирана и возобновить экономические отношения с Тегераном в знак солидарности и исторических дружеских связей двух стран", говорится в заявлении посольства Ирана в Токио в Twitter.

Ранее посол Ирана в Японии Реза Рахмани Мовахед в интервью японским СМИ призвал власти страны перестать соблюдать жестокие санкции США против Ирана и обеспечить доступ к медицинским средствам для эффективной борьбе с пандемией коронавируса.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

По последним данным на 26 марта, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 29406 человек, 2234 из которых погибли. Зафиксированы 10457 случаев выздоровления среди заразившихся.