Зариф призвал перестать соблюдать санкции США

"COVID-19 свирепствует в мире, не щадя ни одной страны. Даже крупнейшая экономика мира нуждается в помощи других в борьбе с пандемией, но отказывается остановить свой экономический терроризм против Ирана. Неужели США хотят "вечной пандемии"?", - написал Зариф в Twitter.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что перестать соблюдать санкции США является моральным долгом.

Свою запись Зариф сопроводил заголовком статьи, которая появилась ранее в американском издании Wall Street Journal. В ней речь шла о том, что президент США Дональд Трамп позвонил своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину с целью узнать, может ли Южная Корея отправить США медицинское оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом.

Напомним, что в четверг США внесли в санкционный список пять организаций и 15 человек из-за сотрудничества с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).