26 мар. 2020 г., 22:08
Journalist ID: 2177
News Code: 83728996
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Словения выразила солидарность с Ираном в борьбе с коронавирусом

Словения выразила солидарность с Ираном в борьбе с коронавирусом

Тегеран, 26 марта. ИРНА — Президент словении Борут Пахор направил письмо президенту Ирана Хасану Рухани, в котором выразил солидарность с иранским народом в борьбе с новым типом коронавируса.

"Борут Пахор выразил соболезнования семьям умерших от коронавируса и пожелал скорейшего выздоровления заболевшим", говорится в послании.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

По последним данным на 26 марта, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 29406 человек, 2234 из которых погибли. Зафиксированы 10457 случаев выздоровления среди заразившихся.

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