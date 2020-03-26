Иран приветствует любую инициативу по перекрещению огня в Йемене

"Разрушительная война довела Йемен до худшей гуманитарной катастрофы", сказал Мусави, комментируя инициативу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о глобальном перемирии и отмене санкций в ответ на пандемию коронавируса.

"Военная агрессия иностранных сил и жестокая блокада Йемена за последние пять лет заблокировали помощь угнетенным гражданам этой страны, и в настоящее время распространение коронавируса усилило обеспокоенность по поводу нехватки медицинских средств и ухудшения гуманитарных условий", сказал она.

Министерство иностранных дел Ирана выступило с заявлением, в котором заявило о поддержке инициативы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о глобальном перемирии и отмене санкций в ответ на пандемию коронавируса.