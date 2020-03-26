26 мар. 2020 г., 21:12
Journalist ID: 2177
News Code: 83728955
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Иран приветствует любую инициативу по перекрещению огня в Йемене

Иран приветствует любую инициативу по перекрещению огня в Йемене

Тегеран, 26 марта. ИРНА — Иран приветствует любую инициативу по перекрещению боевых действий и блокады Йемена, сказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Разрушительная война довела Йемен до худшей гуманитарной катастрофы", сказал Мусави, комментируя инициативу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о глобальном перемирии и отмене санкций в ответ на пандемию коронавируса.

"Военная агрессия иностранных сил и жестокая блокада Йемена за последние пять лет заблокировали помощь угнетенным гражданам этой страны, и в настоящее время распространение коронавируса усилило обеспокоенность по поводу нехватки медицинских средств и ухудшения гуманитарных условий", сказал она.

Министерство иностранных дел Ирана выступило с заявлением, в котором заявило о поддержке инициативы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о глобальном перемирии и отмене санкций в ответ на пандемию коронавируса.

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