Иран поддержал инициативу Гутерриша о перемирии в Афганистане

"Исламская Республика Иран поддерживают инициативу генерального секретаря ООН о глобальном прекращении огня во всех войнах для борьбы с коронавирусом, который беспощадно уносит жизни людей независимо от расы, пола, возраста, этнической принадлежности или религии", говорится в заявлении.

"Ирану хорошо знаком с обстановкой в Афганистане благодаря непосредственной близости к Афганистану и присутствию миллионов афганских беженцев в Иране за последние 40 лет. Иран полностью поддерживает инициативу Генерального секретаря о прекращении огня в Афганистане, и призывает все вооруженные группы в стране открыть новую главу в афганской истории своим смелым решением согласиться на прекращение огня в стране и создать безопасную среду для борьбы с эпидемией", сказано в документе.

Гутерриш в понедельник призвал стороны всех конфликтов на планете прекратить военные действия и позволить людям справиться с пандемией коронавируса.