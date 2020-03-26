В Иране за сутки 157 человек умерли от коронавируса

За последние сутки выявлены 2389 новых случев заражения коронавирусом. общее число заразившихся достигло 29406 человек», сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки умерли 157 человек добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 2234 человека.

По словам Джаханпура, зафиксированы 10457 случаев выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.