Иран опережает многие страны в борьбе с коронавирусом, заявил Лариджани

"Самые развитые страны, в том числе европейские и США не могут предотвратить распространение этого вируса, и сталкиваются с огромными проблемами в борьбе с эпидемией", сказал он на церемонии открытия военных учений КСИР по применению тактики защиты от биологической атаки.

Он подчеркнул, что Минздрав и ВС Ирана адекватно и оперативно среагировал на этот кризис, добавив, что ситуация в связи с коронавирусом в Иране серьезно контролируется и проводятся последовательные профилактические работы.