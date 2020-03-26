26 мар. 2020 г., 13:01
Journalist ID: 2177
News Code: 83728377
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Иран опережает многие страны в борьбе с коронавирусом, заявил Лариджани

Иран опережает многие страны в борьбе с коронавирусом, заявил Лариджани

Тегеран, 26 марта. ИРНА — Иран опережает многие страны мира по борьбе с пандемией коронавируса благодаря оперативным усилиям Министерства здравоохранения и Вооруженных сил страны. Об этом заявил в четверг спикер иранского парламента Али Лариджани.

"Самые развитые страны, в том числе европейские и США не могут предотвратить распространение этого вируса, и сталкиваются с огромными проблемами в борьбе с эпидемией", сказал он на церемонии открытия военных учений КСИР по применению тактики защиты от биологической атаки.

Он подчеркнул, что Минздрав и ВС Ирана адекватно и оперативно среагировал на этот кризис, добавив, что ситуация в связи с коронавирусом в Иране серьезно контролируется и проводятся последовательные профилактические работы.

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