Туристы могут виртуально посетить Бехистунскую скалу в Иране

Управление культурного наследия, туризма и ремесел провинции Керманшах на западе Ирана сообщило, что одни из самых популярных объектов всемирного наследия — Бехистунскую надпись — можно посетить, не выходя из дома. Это стало доступным благодаря диджитализации.

Сотрудники управления культурного наследия, туризма и ремесел провинции запустили бесплатный виртуальный тур по Бехистунской надписи, которая расположена на западе Ирана.

Бехистунская скала близ города Керманшах на западе Ирана представляет собой один из главных исторических памятников страны. На этой скале высечена самая большая их сохранившихся клинописных надписей — знаменитый барельеф персидского царя Дария I, созданный в VI веке до нашей эры. Впоследствии многие другие персидские и эллинистические цари высекли на скале собственные барельефы. Археологи обнаруживают в Бехистуне следы жилых и культовых построек вплоть до каменного века.

Бехистунская скала внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2006 году.