Иран и еще семь стран просят гкенсека ООН призвать к отмене санкций

"Сегодня у нас общий враг: COVID-19. И, как вы заметили, настало время "приготовиться, ускориться, активизироваться". У наших правительств есть политическая и моральная воля двигаться в этом направлении", говорится в письме.

Авторы письма "вынуждены признать, что это тяжелое, если не невозможное дело для тех стран, которые сейчас сталкиваются с применением к ним односторонних мер принуждения, которые являются незаконными и грубо нарушают международное право и устав ООН".

"В свете выше сказанного мы с уважением призываем вас потребовать полного и немедленного снятия таких незаконных принудительных и необоснованных мер экономического давления …, чтобы обеспечить всеобъемлющий и эффективный ответ всех членов международного сообщества на коронавирус", сказано в документе.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

По последним данным на 25 марта, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 27017 человек, 2077 из которых погибли. Зафиксированы 9625 случаев выздоровления среди заразившихся.