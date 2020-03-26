26 мар. 2020 г., 10:51
Journalist ID: 2177
News Code: 83728186
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Иран и еще семь стран просят гкенсека ООН призвать к отмене санкций

Иран и еще семь стран просят гкенсека ООН призвать к отмене санкций

Тегеран, 26 марта. ИРНА — Постпредства Ирана, Китая, России, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.

"Сегодня у нас общий враг: COVID-19. И, как вы заметили, настало время "приготовиться, ускориться, активизироваться". У наших правительств есть политическая и моральная воля двигаться в этом направлении",  говорится в письме.

Авторы письма "вынуждены признать, что это тяжелое, если не невозможное дело для тех стран, которые сейчас сталкиваются с применением к ним односторонних мер принуждения, которые являются незаконными и грубо нарушают международное право и устав ООН".

"В свете выше сказанного мы с уважением призываем вас потребовать полного и немедленного снятия таких незаконных принудительных и необоснованных мер экономического давления …, чтобы обеспечить всеобъемлющий и эффективный ответ всех членов международного сообщества на коронавирус", сказано в документе.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.
По последним данным на 25 марта, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 27017 человек, 2077 из которых погибли. Зафиксированы 9625 случаев выздоровления среди заразившихся.

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