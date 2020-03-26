Известные деятели культуры арабского мира призвали снять с Ирана санкции, мешающие борьбе с коронавирусом

"Мы призываем международное сообщество оказать давление на Соединенные Штаты для отмены жестких экономических санкций в отношении иранского народа в условиях вспышки пандемии коронавируса в стране", говорится в заявлении.

Под обращением подписались известные писатели, поэты, журналисты и другие деятели культуры и искусства из Ирака, Марокко, Алжира, Египта, Ливана, Туниса, Бахрейна, Палестины и др.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

По последним данным на 24 марта, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 27017 человек, 2077 из которых погибли. Зафиксированы 9625 случаев выздоровления среди заразившихся.