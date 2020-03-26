Зариф назвал Помпео секретарем ненависти

"Даже пандемия не остановит Помпео от распространения третьесортной пропаганды", написал Зариф в Twitter.

"Интересно, является ли он госсекретарем или министром ненависти?", добавил он.

"Никакое количество троллинга не может приукрашивать его печально известное подстрекательство и экономический терроризм, убийство невинных людей и воспрепятствование глобальной борьбе с COVID19", - подчеркнул Зариф.

Несмотря на то, что Иран стал новым очагом распространения коронавируса, и страна сильно страдает от эпидемии, в среду Помпео заявил, что США продолжат политику максимального давления против Тегерана