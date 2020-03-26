26 мар. 2020 г., 09:53
Journalist ID: 2177
News Code: 83728116
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Зариф назвал Помпео секретарем ненависти

Зариф назвал Помпео секретарем ненависти

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал госсекретаря США Майка Помпео за его третьесортную пропаганду и поинтересовался, является ли он государственным секретарем или секретарем ненависти.

"Даже пандемия не остановит Помпео от распространения третьесортной пропаганды", написал Зариф в Twitter.

"Интересно, является ли он госсекретарем или министром ненависти?", добавил он.

"Никакое количество троллинга не может приукрашивать его печально известное подстрекательство и экономический терроризм, убийство невинных людей и воспрепятствование глобальной борьбе с COVID19", - подчеркнул Зариф.

Несмотря на то, что Иран стал новым очагом распространения коронавируса, и страна сильно страдает от эпидемии, в среду Помпео заявил, что США продолжат политику максимального давления против Тегерана

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