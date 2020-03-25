Босния и Герцеговина выразила солидарность с Ираном в борьбе с коронавирусом

"В своем послании Джафарович выразил глубокие соболезнования семьям умерших от коронавируса и пожелал скорейшего выздоровления заболевшим", сообщили в дипмиссии Ирана в Сараево.

Он также высоко оценил усилия Ирана в борьбе с пандемией коронавируса, выразив уверенность, что правительство и народ Ирана справятся с этим кризисом.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

По последним данным на 24 марта, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 27017 человек, 2077 из которых погибли. Зафиксированы 9625 случаев выздоровления среди заразившихся.