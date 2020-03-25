25 мар. 2020 г., 20:43
Journalist ID: 2177
News Code: 83727828
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Иран осудил теракт в Афганистане

Иран осудил теракт в Афганистане

Тегеран, 25 марта. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави осудил террористическое нападение на храм сикхов, заявив, что Иран стоит на стороне Афганистана в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

"Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана осудил теракт на храм сикхов в Кабуле, в результате которого несколько десятков человек погибли или получили ранения", говорится в сообщении иранского МИД.

"Террористы, которые подстрекает к нарастанию религиозных разногласий и нестабильности конечно же, не достигнут своих целей", сказал Мусави.

Официальный представитель МИД выразил соболезнования семьям жертв при теракте в Кабуле, подчеркнув, что Иран стоит на стороне Афганистана в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

В среду в Афганистане совершено вооруженное нападение на храм сикхов в Кабуле. Террористическая группировка ДАИШ (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за атаку. По последним данным, количество жертв возросло до 25 человек.

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