25 мар. 2020 г., 18:04
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News Code: 83727669
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На конкурс "Мы победим коронавирус" подали заявки карикатуристы из 68 стран

На конкурс "Мы победим коронавирус" подали заявки карикатуристы из 68 стран

Тегеран, 25 марта. ИРНА — На международный конкурс "Мы победим коронавирус" подали заявки карикатуристы из 68 стран мира, а общее число работ превысило две тысячи.

Международный конкурс "Мы победим коронавирус" был организован ширазским университетом медицинских наук при содействии с центром изобразительных искусств, фондом культуры Фатех и министерством культуры Ирана.

"Еще осталось шесть дней, а всего подали заявки карикатуристы из 68 стран мира, а общее число работ превысило две тысячи", сказал секретарь конкурса Масуд Шоджаи Табатабаи.

Конкурс ставит своей целью поддержать борьбу с пандемией коронавируса и привлечь общественное внимание к соблюдению рекомендации медиков для предотвращения дальнейшего распространения эпидемии.

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