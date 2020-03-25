25 мар. 2020 г., 17:32
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News Code: 83727630
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Посольство РФ рассказало о россиянах, находящихся в Иране

Посольство РФ рассказало о россиянах, находящихся в Иране

Тегеран, 25 марта. ИРНА — Россияне, находящиеся в Иране, не обращались в посольство России за помощью в возвращении домой из-за коронавируса, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.

Ранее министерство иностранных дел России сообщило о формировании списков россиян, которым нужна помощь для возвращения из-за рубежа в связи с коронавирусом. Оформление списков заканчивается в 14.00 по местному времени 26 марта.

"К нам такие россияне не обращались. Плюс здесь сохраняется регулярное авиасообщение с Москвой", - сообщил собеседник агентства. Он также уточнил, что случаев заражения коронавирусом среди россиян здесь не зафиксировано, как и не планируется какой-либо эвакуации работающих в стране соотечественников.

В свою очередь, источник в консульском отделе посольства России в Тегеране сообщил, что в основном в Иране остались те российские граждане, кто проживает и работает в стране, а также несколько студентов: всего порядка 800-850 человек.

"О туристах ничего не слышно, обращений не было", - отметил источник.

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