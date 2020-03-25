ЕС окажет поддержку Ирану в борьбе с COVID-19

"В ходе телефонного разговора глава МИД Хорватии, который занимает председательский пост в Совете ЕС рассказал Зарифу об итогах заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС, которое состоялось в формате видео конференции", говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства.

Грлич-Радман заверил, что Евросоюз будет оказывать поддержку Ирану в борьбе с пандемией коронавируса, сообщив о мерах ЕС для устранения финансовых препятствий на пути Ирана в борьбе с эпидемией.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

По последним данным на 25 марта, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 27017 человек, 2077 из которых погибли. Зафиксированы 9625 случаев выздоровления среди заразившихся.