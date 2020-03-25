25 мар. 2020 г., 17:04
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News Code: 83727600
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Иран и Армения подчеркнули тесное взаимодействие в борьбе с коронавирусом

Иран и Армения подчеркнули тесное взаимодействие в борьбе с коронавирусом

Тегеран, 25 марта. ИРНА — В среду состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

"Во время переговоров Зариф рассказал о мерах, предпринятых иранской стороной по борьбе с распространением пандемии коронавируса в условиях односторонних и жестоких санкций США против иранского народа", говорится в сообщении иранского МИД.

Стороны также подчеркнули готовность предпринять шаги по сохранению динамики двусторонней повестки, стимулированию товарооборота в нынешних условиях, а также адресации вопросов, обусловленных обеспечением возвращения граждан двух стран на свою родину.

Кроме того, главы МИД Ирана и Армении подчеркнули тесное взаимодействие между двумя странами в борьбе с коронавирусом и продолжительный обмен опытом в борьбе с эпидемией.

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