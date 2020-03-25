Иран и Армения подчеркнули тесное взаимодействие в борьбе с коронавирусом

"Во время переговоров Зариф рассказал о мерах, предпринятых иранской стороной по борьбе с распространением пандемии коронавируса в условиях односторонних и жестоких санкций США против иранского народа", говорится в сообщении иранского МИД.

Стороны также подчеркнули готовность предпринять шаги по сохранению динамики двусторонней повестки, стимулированию товарооборота в нынешних условиях, а также адресации вопросов, обусловленных обеспечением возвращения граждан двух стран на свою родину.

Кроме того, главы МИД Ирана и Армении подчеркнули тесное взаимодействие между двумя странами в борьбе с коронавирусом и продолжительный обмен опытом в борьбе с эпидемией.