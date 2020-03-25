Все будет хорошо! В Ереване появились билборды в поддержку Ирана

"На рекламных билбордах в Ереване в эти дни появятся видеоролики в поддержку дружественных стран, ведущих борьбу с вирусом", – написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

Он также опубликовал видео, на котором видны билборды с флагами Италии и Ирана.

"Все будет хорошо!"- написал Карапетян на армянском, итальянском, персидском и английском языках.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

По последним данным на 24 марта, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 27017 человек, 2077 из которых погибли. Зафиксированы 9625 случаев выздоровления среди заразившихся.