25 мар. 2020 г., 15:45
Journalist ID: 2177
News Code: 83727497
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В Иране на коронавирус обследованы свыше 47,5 млн человек

В Иране на коронавирус обследованы свыше 47,5 млн человек

Тегеран, 25 марта. ИРНА — Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки сообщил в среду, что в рамках плана по выявлению граждан с признаками коронавирусной инфекции были обследованы более 47,5 млн иранцев.


"С момента создания плана, скрининг прошли более 47,5 млн человек", сказал министр.
Ранее 22 марта Намаки сообщил о скрининге и проверке более 32 млн иранцев в рамках плана по нахождению пациентов с коронавирусом.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.
По последним данным на 24 марта, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 27017 человек, 2077 из которых погибли. Зафиксированы 9625 случаев выздоровления среди заразившихся.

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