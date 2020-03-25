Иранский народ — крупнейшая жертва нарушения прав человека

Высший совет по правам человека выступил с заявлением по случаю «Международного дня права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв», который отмечается ежегодно 24 марта.

"Дефицит медицинских препаратов из-за санкций США стал главной причиной гибели много детей, страдающих от буллёзного эпидермолиза в Иране", говорится в заявление.

"Кроме того, незаконные санкции США в отношении Ирана, нарушающие права человека оказывает серьезное влияние на борьбу с пандемией нового типа коронавируса в Иране", отмечается в документе.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

По последним данным на 24 марта, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 27017 человек, 2077 из которых погибли. Зафиксированы 9625 случаев выздоровления среди заразившихся.