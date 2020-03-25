Постпред Ирана призвал отказаться от соблюдения санкций США против Ирана

"Многие страны поддерживают снятие экономического терроризма США против Ирана", написал Тахт Раванчи в Twitter.

"Правительства, члены парламентов, в том числе в США (представители различных стран при ООН, а также НПО) призывают власти США снять с Ирана санкции, мешающие борьбе с коронавирусом", добавил он.

"Если США не обратят внимание на этот призыв, весь мир должен отказаться от соблюдения американских США против Ирана", подчеркнул он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

По последним данным на 24 марта, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 27017 человек, 2077 из которых погибли. Зафиксированы 9625 случаев выздоровления среди заразившихся.