Петицию по снятии запрета на ввоз лекарств в Иран подписали около 100 тыс. человек

В петиции по инициативе бывшего главы агентства ISNA иранцы призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебреисуса снять запрет на ввоз лекарств в Иран в связи с распространением коронавируса в стране.
Он выразил надежду, что петиция приведет к отмене односторонние санкции, мешающие борьбе с коронавирусной инфекции в Иране.
"Жестокие прямые и косвенные санкции в отношении лекарств и медицинского оборудования могут привести к распространению коронавируса в Иране и поставить под угрозу жизни многих наших соотечественников. В частности, по мере увеличения количества пациентов страна будет сталкиваться с дефицитом лекарств медицинского оборудования", отмечается в петиции.
Тегеран, 25 марта. ИРНА — Бывший глава агентства ISNA Абольфазл Фатех сообщил, что около 100 тыс. человек подписали петицию с требованием снять запрета на ввоз лекарств в Иран.
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