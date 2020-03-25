Петицию по снятии запрета на ввоз лекарств в Иран подписали около 100 тыс. человек



В петиции по инициативе бывшего главы агентства ISNA иранцы призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебреисуса снять запрет на ввоз лекарств в Иран в связи с распространением коронавируса в стране.

Он выразил надежду, что петиция приведет к отмене односторонние санкции, мешающие борьбе с коронавирусной инфекции в Иране.

"Жестокие прямые и косвенные санкции в отношении лекарств и медицинского оборудования могут привести к распространению коронавируса в Иране и поставить под угрозу жизни многих наших соотечественников. В частности, по мере увеличения количества пациентов страна будет сталкиваться с дефицитом лекарств медицинского оборудования", отмечается в петиции.