Граждане Ирака выразили солидарность с Ираном

Ряд граждан Ирака, в том числе культурные, религиозные и научные деятели, а также художники подписали петицию, в котором осудили санкции США против Ирана и выразили солидарность с иранцами в борьбе с пандемией коронавируса.

К настоящему времени почти 60 поэтов, писателей, исследователей, художников, деятелей СМИ и кино и театра, журналистов и общественных и юридических активистов из различных арабских стран, подписав петицию, выразили солидарность с иранцами.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

По последним данным на 24 марта, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 24811 человек, 1934 из которых погибли. Зафиксированы 8913 случаев выздоровления среди заразившихся.