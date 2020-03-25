Иранские художники призвали США снять с Ирана санкции

"Сегодня иранский народ сталкивается с двумя кризисами: первый — это пандемия коронавируса, которую знает вес мир а вторая — это санкции, которые надеемся никогда не узнаете", говорится в послании.

"Для нас, художников Ирана важно знать, что вы думаете, говорите и делаете о состоянии пациентов с коронавирусом, детей и пожилых людей перед лицом разрушительных недостатков медицинских средств из-за жестоких санкций США", отмечается в нем.

Сегондя весь мир столкнулся с общим врагом – коронавирусом, и все мы должны вести совместную борьбу с этим общим врагом», заявили художники, призвав художников со всего мира сыграть свою историческую роль и прилагать все усилия для снятия санкций с иранского народа, который страдает от этой болезни.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

По последним данным на 24 марта, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 24811 человек, 1934 из которых погибли. Зафиксированы 8913 случаев выздоровления среди заразившихся.