Кампания против санкций США в отношении Ирана

Участники кампании призывают граждане Америки позвонить в министерстве финансов США и потребовать отмену санкций, мешающих борьбе с коронавирусом в Иране.

Кампания «80 часов для 80 млн человек» призывает управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США снять с Ирана санкции в условиях вспышки коронавирусной инфекции в Иране.

"Исследователи считают, что отказ США от отмены санкцй против Ирана может привести к гибели около 3,5 иранцев", отмечается в заявлении кампании.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

По последним данным на 24 марта, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 24811 человек, 1934 из которых погибли. Зафиксированы 8913 случаев выздоровления среди заразившихся.